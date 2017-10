OM : Coach Garcia scelle l'avenir d'Evra au mercato !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

En l’absence de Jordan Amavi (suspendu), Rudi Garcia devrait faire confiance à Patrice Evra ce dimanche soir au Stade Pierre Mauroy de Lille en clôture de la 11e journée de Ligue 1.

Souvent critiqué depuis le début de la saison, l’international français de 36 ans aura à cœur de prouver qu’il a encore le niveau pour évoluer en France, alors certaines rumeurs l’annoncent déjà sur le départ au mercato hivernal. Interrogé à ce sujet dans l’émission Téléfoot sur TF1, Rudi Garcia a démenti ces « conneries », affirmant que l’ancien défenseur de la Juventus Turin sera olympien jusqu’en juin 2018, date de la fin de son contrat.

« Pat Evra, c’est quelqu’un qui a du vécu, c’est un leader naturel. On sait il n’a plus ses jambes de 20 ans. Un malaise avec lui ? Ce sont des grosses conneries ! Laissons-nous travailler et laissez-le travailler. Concernant son avenir, il sera avec nous jusqu’à la fin de la saison » a affirmé l’ancien manager du LOSC, catégorique sur l’avenir d’un des plus gros salaires de l’effectif de l’Olympique de Marseille. En revanche, le recrutement d’un complément à Jordan Amavi sera prioritaire l’été prochain pour les dirigeants phocéens. Le duo Zubizarreta-Eyraud est prévenu…