OM : Rudi Garcia retourne sa veste pour une priorité du mercato

Dans : OM, Mercato.

Depuis le départ de Patrice Evra, l’Olympique de Marseille envisage de recruter un latéral gauche au mercato hivernal.

Jérôme Roussillon, Nicolas Gavory, Miguel Trauco… Plusieurs noms ont déjà circulé ces derniers jours. Pourtant, on ne peut pas dire que Rudi Garcia mette la pression pour ce dossier. En effet, l’entraîneur olympien estime qu’il possède suffisamment de solutions à ce poste, notamment avec le nouveau professionnel Christopher Rocchia qu’il hésite à lancer dans le grand bain.

« Rocchia, s’il avait signé plus vite j’aurais pu l’aligner. C’est un jeune qui a de la qualité sinon on ne l’aurait pas fait signer pro. Il a besoin de beaucoup travailler, de progresser tactiquement, latéral c’est un poste où l’on doit défendre, pas uniquement attaquer. Il doit apprendre à bien défendre, a conseillé Garcia. Je pense que ça serait bien qu’il reste même s’il ne joue pas ou pas beaucoup dans cette seconde partie de saison. »

Amavi, Sakai, Bedimo, Rocchia...

« Je pense qu’il n’y pas d’urgence au poste de latéral gauche, a-t-il ajouté. Hiroki Sakai peut jouer là. On va voir comment Henri Bedimo va revenir. En décembre ce n’était pas assez, on en a discuté. On n’a pas d’urgence particulière à ce poste surtout que l’on a notre titulaire avec Jordan Amavi. Christopher, j’espère qu’il pourra me convaincre de lui donner du temps de jeu et qu'il sera performant. Ça peut se développer comme ça mais franchement ce n’est pas une assurance… » Même s’il n’est pas emballé par Rocchia, Garcia se verrait plutôt recruter dans d’autres secteurs, en attaque par exemple.