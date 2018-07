OM : Rudi Garcia désigne les 6 joueurs que l'OM doit vendre !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Même s'il a passé l'essentiel du mois de juin en Russie, où il commentait le Mondial pour TF1, Rudi Garcia a clairement fait savoir que cela ne l'empêchait pas de travailler sur le mercato de l'Olympique de Marseille. Et ce job a notamment commencé par la réalisation d'une liste de joueurs dont l'entraîneur de l'OM souhaite qu'ils ne soient plus dans son effectif la saison prochaine. Car Rudi Garcia le sait mieux que quiconque, Marseille ne peut pas et ne veut pas entretenir une armée mexicaine.

Alors, selon L'Equipe, le technicien phocéen a demandé à ses dirigeants de trouver des clubs pour six joueurs : Aymen Abdennour, Henri Bedimo, Rémy Cabella, Matheus Doria, Tomas Hubocan et Saîf-Eddine Khaoui. Si pour certains cela sera probablement facile, tous sont sous contrat et pour certains avec de beaux salaires, ce qui forcément ne les incitera pas obligatoirement à quitter l'Olympique de Marseille. Dans cette liste, on ne trouve pas Grégory Sertic, lequel a encore eux ans de contrat avec l'OM et dont l'entourage a précisé au quotidien sportif qu'il n'allait pas partir lors de ce mercato. A Andoni Zubizarreta de trouver du boulot pour tout ce beau monde.