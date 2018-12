OM : Rudi Garcia accusé pour le mercato de Marseille, Carine Galli attaque

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Depuis dimanche, et les révélations sur le supposé intérêt de l'Olympique de Marseille pour Wissam Ben Yedder, c'est surtout de Rudi Garcia que l'on parle, l'entraîneur de l'OM ne semblant pas être très chaud pour faire venir l'attaquant international lors du mercato d'hiver. Pour Carine Galli, l'attitude de l'entraîneur marseillais commence à poser un sérieux problème, car Rudi Garcia veut tout gérer lors des transferts, et ses dirigeants lui ont laissé les clés du camion.

Et la journaliste de s'offusquer de cette situation pénalisante selon elle. « Ben Yedder à l’OM ? Déjà on voit qu'Eyraud en veut et que Garcia n’en veut pas. Rudi Garcia a un blanc-seing au niveau du recrutement, c’est lui qui choisit tout et si c’est pour prendre Ben Yedder et ne pas le mettre du tout dans les bonnes dispositions, et donc ne pas le mettre dans des conditions optimales pour qu’il puisse être performant avec l’Olympique de Marseille, ça ne sert à rien. Aux dernières nouvelles, Valère Germain n’est pas un pinpin, il a réussi à Nice, il a réussi à Monaco, et on l’a jamais mis dans de bonnes dispositions pour qu’il puisse être un élément fort dans cette équipe de l’OM », s'est agacé Carine Galli, pas convaincue que l'Olympique de Marseille ira au bout du dossier Ben Yedder.