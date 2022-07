OM : Ruben Blanco arrive pour remplacer Steve Mandanda

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Après le départ de Steve Mandanda au Stade Rennais, l'Olympique de Marseille se cherchait un nouveau gardien de but. Pablo Longoria aurait trouvé l'heureux élu en Espagne.

Cela a été l’un des transferts spectaculaires de ce premier tiers de mercato, Steve Mandanda a quitté l’OM pour rejoindre Rennes, le légendaire portier marseillais préférant être numéro 1 en Bretagne que numéro 2 au Vélodrome. Et cela même si Jorge Sampaoli a laissé sa place à Igor Tudor. Car même si Pau Lopez n’a pas été étincelant, comme ses coéquipiers, samedi face à Norwich, ce dernier a la certitude ou presque d’être titulaire cette saison en Ligue 1 et en Ligue des champions, ce qui a forcément poussé Mandanda à partir. Maintenant, l’Olympique de Marseille a besoin d’une doublure pour Pau Lopez et à en croire L’Equipe, le président du club phocéen a déjà trouvé en allant chercher dans un championnat qu’il connaît bien, celui d’Espagne. Pablo Longoria négocierait en effet avec le Celta Vigo pour faire venir en Ligue 1 Ruben Blanco sous forme de prêt. Une opération qui se présente bien, même si elle pourrait traîner un peu.

Vigo d'accord pour un prêt de Ruben Blanco à l'OM

🚨 OFICIAL | Rubén Blanco será portero celeste las próximas cinco temporadas. #RubénBlanco2023 — RC Celta (@RCCelta) June 21, 2018

Du côté de Vigo, où son contrat a été prolongé jusqu’en 2027, Ruben Blanco a le feu vert pour un prêt cette saison, le gardien de but de 26 ans, formé au Celta, étant conscient que son club actuel cherchait activement un gardien de but numéro 1. Les dirigeants espagnols sont donc favorables à un accord avec l’Olympique de Marseille, mais ils ne valideront ce prêt de celui qui a été international U21 avec l’Espagne que lorsqu’ils auront de leur côté trouvé un portier titulaire. Le dossier devrait relativement rapidement avancer, même si Pablo Longoria est désormais dans l'attente des discussions en cours du côté du Celta Vigo. Igor Tudor aura bien son deuxième gardien de but, il faut juste être un peu patient pour les supporters de l'OM.