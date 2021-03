OM : 5 ME pour faire partir Payet, Bouhafsi conseille Longoria

Dans : OM.

Avec 4 buts et 3 passes décisives en Ligue 1 depuis le début de la saison, Dimitri Payet n’est clairement pas au niveau espéré à l’OM.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2024, le Réunionnais parviendra-t-il à se relancer sous la houlette de Jorge Sampaoli ? C’est tout l’enjeu des prochaines semaines pour l’ex-maestro de West Ham, qui va devoir convaincre Pablo Longoria du bienfait de le conserver dans l’effectif la saison prochaine. Et pour cause, L’Equipe fait savoir depuis le début de la semaine que le président de l’OM ne serait pas contre l’idée de se séparer de Dimitri Payet et de Steve Mandanda afin de repartir sur un cycle tout neuf cet été.

Au micro de RMC, Mohamed Bouhafsi a abondé dans le sens du président de l’Olympique de Marseille. Et le journaliste va même plus loin puisque selon lui, le club phocéen ne doit pas hésiter à payer pour se débarrasser du natif de Saint-Pierre. « Pour moi, l'OM doit absolument s'en séparer cet été. L'OM doit tout faire pour s'en séparer. Même s'il faut lui donner 1, 2 ou 3 millions d'euros pour que ça soit fini ou 5 millions d'euros, il faut faire comme Strootman, il faut prendre en charge une partie de son salaire, comme le Barça a fait avec Luis Suarez. La prolongation de Payet était complètement ridicule. Même son retour à l’OM n’était pas une bonne chose. Je me répète, sa prolongation était une énorme erreur » a lancé le présentateur de Top of The Foot, intimement persuadé que l’Olympique de Marseille doit se séparer de Dimitri Payet, lequel n’est plus que l’ombre de lui-même depuis plusieurs mois et qui ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau.