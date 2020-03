OM : Rongier successeur surprise de Mandanda, il ne dit pas non

Dans : OM.

Recruté par l’OM l’été dernier en provenance de Nantes contre un chèque de 15 ME, Valentin Rongier fait l’unanimité dans la cité phocéenne.

Il faut dire que très rapidement, le milieu de terrain français de 25 ans a envoyé Maxime Lopez et Kevin Strootman sur le banc, en s’imposant comme un joueur indiscutable aux côtés de Boubacar Kamara et de Morgan Sanson dans l’entrejeu. S’il manque encore d’efficacité devant le but, le Marseillais s’est d’ores et déjà distingué par son leadership, malgré sa faible expérience à Marseille. Ce qui pourrait bien faire de lui un candidat crédible à la succession de Steve Mandanda pour le brassard de capitaine d’ici 2021. Interrogé à ce sujet par Le Phocéen, Valentin Rongier n’a pas dit non…

« Ce ne sont pas des décisions qui m’appartiennent. Moi, je suis naturel, peut-être que j’ai un leadership en moi. Ca ne m’a jamais dérangé de parler, de discuter avec les autres, d’échanger. Parce qu’un capitaine, et c’est ce que Steve (Mandanda) fait très très bien, ce n’est pas que sur le terrain, c’est aussi en dehors. Il faut communiquer avec le staff, avec le staff médical, s’intéresser un peu à tout pour que le groupe fonctionne bien. Et ça ce sont des choses auxquelles je m’intéresse donc oui d’ici quelque temps, quelques saisons, si on me donne le brassard je ne pense pas que ça me posera problème » a indiqué Valentin Rongier, lequel portrait le brassard de capitaine du FC Nantes avant son départ de Loire-Atlantique au début du mois de septembre. Reste que pour l’heure, le brassard est bien accroché au bras de Steve Mandanda, dont le contrat à Marseille n’expire qu’en juin 2021.