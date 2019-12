OM : Rongier est énorme, les vestes se retournent

Dans : OM.

En seulement quelques semaines, Valentin Rongier s’est imposé comme le patron du milieu de terrain de l’Olympique de Marseille.

De nouveau brillant face à Brest vendredi soir (2-1) au Stade Vélodrome, l’ancien capitaine du FC Nantes a bluffé les supporters olympiens, y compris les plus sceptiques. Et ils étaient nombreux, lesquels estimaient notamment que Valentin Rongier n’avait absolument pas le profil adéquat pour remplacer Luiz Gustavo, transféré à Fenerbahçe en fin de mercato. Sur Le Phocéen, René Malleville a avoué sans aucun mal qu’il faisait partie de ceux qui avaient tout simplement retourné leur veste au sujet de Valentin Rongier, ce dernier faisant désormais l’unanimité à Marseille.

« Il y a longtemps que je n’avais pas vu un match comme cela de l’OM. Ce qui m’a plu le plus, c’est Rongier. Je mettais en doute ses capacités. Mais s’il continue comme cela, il sera le futur capitaine de l’OM. Son jeu est incroyable. On a vu un super match. La charnière a été bonne. Et Villas-Boas, il est aimé par ses joueurs et il les aime. On a enfin une équipe qui tient debout et qui est sympathique. Le caractère est extraordinaire. Ils sont repartis au combat après le but de Brest » a confié le supporter emblématique de l’Olympique de Marseille, ravi de la forme actuelle de Valentin Rongier et de l’équipe toute entière. Il faut dire que les supporters phocéens ne pensaient certainement pas, il y a quelques semaines, qu’ils seraient aussi bien placés au classement…