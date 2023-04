OM : Rongier se fout royalement des critiques Twitter

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Après plusieurs saisons décevantes avec l'Olympique de Marseille, Valentin Rongier a enfin passé un cap avec le club de la cité phocéenne. Le milieu de terrain ne fait plus attention aux critiques et joue plus libéré.

Désigné capitaine de l'OM, Valentin Rongier est désormais considéré comme l'un des leaders du vestiaire marseillais. L'ancien joueur du FC Nantes qui avait une fonction similaire lorsqu'il évoluait avec les Canaris a néanmoins eu du mal avant d'arriver à son meilleur niveau à Marseille. S'il est dans la meilleure forme de sa carrière, le milieu de terrain sait qu'il peut encore aller plus haut. Notamment en passant le palier international. Didier Deschamps le suit de près et le garde dans ses petits papiers pour l'équipe de France. À l'OM, Rongier fait l'unanimité. À tel point qu'il n'est que rarement remis en question par les supporters marseillais, pourtant très exigeants. Le joueur de 28 ans s'est exprimé au micro de Saber Desfarges pour Téléfoot.

Les critiques ? Rongier ne s'y attardent pas

« Si je réalise la meilleure saison de ma carrière ? Je pense, oui. J’ai beaucoup de temps de jeu, j’estime être régulier, et j’essaye de rendre à l’équipe et au coach la confiance qu’ils me donnent. Ce que j'ai appris à Marseille, c’est vraiment me blinder. Je sais quand je suis bon, mauvais ou moyen. Je n'ai besoin de personne, si ce n’est les gens compétents, pour grandir et progresser » a déclaré Valentin Rongier qui assure être concentré sur ses objectifs avec l'OM et qui ne fait pas attention aux critiques extérieurs qui pourraient venir empiéter sur ses performances. À six journées de la fin du championnat, l'OM est deuxième de la Ligue 1 et espère conserver sa place de dauphin du PSG. Rongier et Marseille vont toutefois devoir affronter le LOSC ainsi que le RC Lens qui est en embuscade derrière l'OM.