OM : Rongier offert sur un plateau à l'OM au mercato ?

Dans : OM, Mercato, FC Nantes.

Milieu de terrain talentueux du FC Nantes, Valentin Rongier fait partie des cadres que Waldemar Kita veut conserver chez les Canaris.

C’est pour cela que le patron de la Maison Jaune a plusieurs fois fait savoir qu’il ne céderait pas son joueur sans une offre colossale, approchant les 45 ME. Un montant qui sert plus à repousser les candidats, qu’à réellement négocier à ce niveau. Néanmoins, Nantes risque bien d’être testé sur sa fermeté dans les prochains jours puisque Yahoo Sports annonce que l’OM a fait de Rongier sa priorité en terme de recrutement, afin de remplacer Frank Zambo-Anguissa.

Et pour boucler ce transfert, le média sportif explique qu’un montant de 15 ME pourrait s’avérer suffisant. Un prix abordable pour un élément de 23 ans et qui progresse chaque saison, mais qui n’a pas encore fait l’objet d’une grosse offensive cet été sur le marché des transferts.