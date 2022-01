OM : Rongier, la nouvelle star de Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a réalisé un gros match contre Lens et au sein de l'effectif phocéen, un joueur a particulièrement fait fort, c'est Valentin Rongier.

Jorge Sampaoli ne l’a pas caché après la victoire de son équipe à Bollaert, il a probablement vu samedi soir le meilleur OM de la saison, ce qui tombe bien puisque la lutte pour les places en Ligue des champions commence à faire rage en Ligue 1. « Je pense que c'est notre match le plus abouti de la saison. Il fallait jouer à ce niveau pour faire un résultat à Lens », a reconnu l’entraîneur de Marseille. De ce succès à Lens, on retient surtout le but de Cédric Bakambu pour ses débuts sous le maillot phocéen, ou bien encore le gros match de Mattéo Guendouzi, toujours aussi volontaire. Mais dans un secteur de jeu plus discret, Valentin Rongier a également rendu une excellente copie, l’ancien Nantais abattant un travail phénoménal dont ses coéquipiers ont profité. Pour Pierre Ménès, ce dernier a réellement pris une envergure nouvelle depuis quelques mois à Marseille.

Rongier est un nouveau joueur à l'OM sous les ordres de Sampaoli

Revenant sur la prestation de l’Olympique de Marseille à Lens, l’ancien consultant de Canal+ a mis en exergue la performance de Rongier. « On a vu un OM impressionnant à Lens. Alors bon, on va arrêter les histoires de jeu et les grandes envolées lyriques : tout le monde a bien compris que désormais, Marseille est une équipe défensive, qui base son succès sur la solidité de son arrière-garde. Les Olympiens ont totalement neutralisé les points forts lensois : Clauss, Frankowski et Fofana ont tous trois eu d’immenses difficultés à exister (...) Mais dans ce match, mention spéciale à Valentin Rongier, qui jouait latéral droit sans le ballon et milieu axial avec, ce qui n’est pas banal. Mais il fait tout bien, et à haute intensité. Avec Sampaoli, il a vraiment pris une autre dimension… », avoue Pierre Ménès sur son blog. Pour mémoire, Valentin Rongier a encore deux ans de contrat avec l'OM.