OM : Rongier est très rapide, il pense déjà à l'équipe de France

Dans : OM, Ligue 1, Equipe de France.

Débarqué à l’Olympique de Marseille en tant que joker le 3 septembre dernier, Valentin Rongier a de grands objectifs pour la suite de sa carrière.

Désiré par Andoni Zubizarreta depuis de longs mois, Valentin Rongier est enfin un Olympien. Suite à un transfert stressant, bouclé après la fermeture du mercato estival, le joueur de 24 ans découvre un nouvel environnement cette semaine. Après la trêve internationale, le milieu de terrain découvrira les joies de porter le maillot de l’OM au Vélodrome. Transféré pour treize millions d'euros, Rongier a mûrement réfléchi avant de signer un bail de cinq ans à Marseille. Enfant du FC Nantes, l’ancien capitaine des Canaris justifie son choix en parlant d’un nouveau palier sportif. Avec un objectif XXL derrière la tête.

« L’Olympique de Marseille, c’est un club historique en France, et je pense que l’exposition de ce club est unique. Tout le monde regarde l’Olympique de Marseille. Je pense que quand tu es performant à l’OM, tout le monde le voit, c’est aussi pour cela que j’ai choisi Marseille. Ce serait mentir que de dire que l’équipe de France n’est pas dans un coin de ma tête, parce que je suis quelqu’un d’ambitieux. Je ne sais pas où je peux aller, j’ai des qualités, et j’ai envie de voir jusqu’où elles peuvent me mener. Je pense que l’OM, si le coach me fait confiance et me donne l’opportunité d’évoluer sur le terrain, est le club qui me permettra peut-être un jour de titiller l’équipe de France », a balancé, sur RMC, Rongier, qui espère rapidement taper dans l’oeil de Didier Deschamps. Comparé au sélectionneur des Bleus par certains suiveurs de la L1, pour ses débuts à Nantes et son premier transfert à l’OM, le néo-Phocéen rêve bien entendu d’imitier DD.