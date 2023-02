OM : Rongier crève l’écran, la France a besoin de lui

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Repositionné au poste de défenseur central contre le PSG mercredi soir, le capitaine de l’OM, Valentin Rongier, a réalisé une incroyable prestation. Une place en Bleu en guise de récompense le mois prochain.

En raison des absences de Nuno Tavares (blessé), Éric Bailly et Leonardo Balerdi (suspendus), Igor Tudor a tenté un pari de plus contre le Paris Saint-Germain en positionnant Valentin Rongier au cœur de la défense à trois, aux côtés de Chancel Mbemba et de Samuel Gigot. La tentative du coach de l’Olympique de Marseille a été payante puisque Valentin Rongier a réalisé une prestation qui restera longtemps dans les mémoires face à Neymar et Lionel Messi. Au four et au moulin, impressionnant défensivement et toujours très propre techniquement lorsqu’il avait le ballon, l’ex-milieu défensif de Nantes a crevé l’écran. Dans son édition du jour, L’Equipe ne s’y est d’ailleurs pas trompé en attribuant la note de 9/10 au capitaine marseillais.

Rongier, une masterlcass face au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Valentin Rongier (@valrongier28)

« Ce rôle hybride entre défense centrale et milieu défensif lui a parfaitement convenu. Vitinha n'a pas pu exister face au pressing du Français qui l'a empêché systématiquement de se retourner. Il a été l'une des clés de la réussite du système marseillais. Il faut y ajouter une aisance avec le ballon. Le Marseillais n'a jamais paniqué, que ce soit dans sa surface ou proche du but parisien » a analysé le quotidien national, bluffé par la prestation XXL de Valentin Rongier contre le Paris Saint-Germain. Igor Tudor peut également se féliciter des progrès et de la dimension prise par son milieu de terrain, aussi bien capable de dépanner au poste de latéral droit que de bluffer tout le monde en défense centrale. Après la victoire de l’OM sur le PSG mercredi soir en 8es de finale de la Coupe de France, l’entraîneur marseillais a rendu un bel hommage à son soldat.

L'Equipe de France dans le viseur de Rongier ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Avec son intelligence, il peut s’adapter. Avec le ballon, il te donne de la qualité dans ta manière de jouer. On en a plaisanté ensemble à la fin du match, je lui ai dit qu’il pouvait être défenseur désormais. En général, les défenseurs et les milieux peuvent avoir le même rôle, on l’a vu avec nos centraux qui peuvent monter. Ça fait partie de notre jeu » a savouré Igor Tudor, qui sait désormais que Valentin Rongier peut dépanner en défense centrale face à n’importe quel adversaire. Nul doute que la prestation du milieu défensif de l’OM a impressionné les observateurs et parmi eux, on peut légitimement se demander si Didier Deschamps a lui aussi été scotché. Car de toute évidence, Valentin Rongier se rapproche de plus en plus fortement du niveau international, alors que ses coéquipiers en club Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi étaient au Mondial au Qatar il y a deux mois. Ce nouvel objectif peut assurément être dans un coin de la tête de Valentin Rongier, dont la progression est aussi dingue que l’importance prise par l’ancien Nantais à l’OM cette saison. Surtout qu'en équipe de France, plusieurs joueurs ont décidé de laisser leur place après le Mondial, ce qui laisse la place à du renouveau.