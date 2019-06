OM : Rongier à Marseille, l'Italie s'y oppose

Dans : OM, Mercato, Serie A, FC Nantes.

Dans l’obligation de vendre afin de renflouer ses caisses au mercato, l’Olympique de Marseille s’apprête à perdre un milieu de terrain.

Maxime Lopez et Morgan Sanson sont effectivement très convoités, et il semble acquis que l’un d’entre eux va faire ses valises très prochainement, peut-être même avant le 30 juin. Pour pallier ce futur départ, Andoni Zubizarreta a fait, selon plusieurs médias, de Valentin Rongier sa priorité au mercato. Le directeur sportif espagnol désirait déjà recruter le Nantais au moment où Zambo-Anguissa a été vendu à Fulham pour 30 ME, mais Rudi Garcia avait mis son veto, privilégiant la piste Kevin Strootman.

Cet été, il sera néanmoins plus compliqué pour Marseille de recruter Valentin Rongier. Et pour cause, la concurrence sera bien plus importante, suite à la belle saison du capitaine nantais. La preuve, Yahoo Sport affirme en ce milieu de semaine que la Fiorentina, qui se prépare à perdre Jordan Veretout, a d’ores et déjà contacté l’entourage du joueur en vue d’un transfert au mercato. Reste maintenant à voir si les négociations aboutiront. Selon le média, il est de tout de façon certain que Valentin Rongier quittera son club formateur cet été. A l’OM de s’activer avant qu’il ne soit trop tard