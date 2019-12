OM : Rongier à Marseille, c'est extra et il a la rage

Dans : OM.

Au lendemain de la clôture officielle du mercato estival, l’Olympique de Marseille faisait signer Valentin Rongier contre moins de 15 ME en qualité de joker.

Sur le coup, la gestion des dirigeants marseillais était vivement critiquée. Mais trois mois plus tard, ce feuilleton est oublié au vu des performances XXL de Valentin Rongier sous le maillot marseillais. Véritable taulier du milieu de terrain d’André Villas-Bas en Provence, l’ancien capitaine du FC Nantes fait totalement l’unanimité. Recruteur pour l’Eintracht Francfort, Jean-Philippe Durand avait soumis le nom de Valentin Rongier à sa direction, comme il l'a indiqué au Phocéen. Malheureusement pour le club allemand, il n’a pas été écouté, ce qui doit aujourd’hui laisser de gros regrets aux dirigeants de Francfort…

« Je l’ai proposé cet été à Francfort, mais ils ont pris Djibril Sow des Young Boys de Berne, que le coach connaissait mieux. J’adore Valentin Rongier pour son intelligence et sa capacité à bonifier ses partenaires. De plus, il s’intègre parfaitement dans le milieu marseillais avec des joueurs qui lui ressemblent comme Sanson, Lopez ou Payet. D’ailleurs, j’ai été un peu surpris que l’OM le prenne, puisque je pensais qu’ils avaient plus besoin d’un pur numéro 6, mais Villas-Boas a résolu le problème avec Kamara. Du coup, c’est une vraie réussite, car il a en plus un caractère et une vraie volonté de réussir à l’OM » a expliqué celui qui a également été à la tête de la cellule de recrutement de l’Olympique de Marseille par le passé, et qui est totalement sous le charme de Valentin Rongier.