OM : Rondon à Marseille, une bonne et une mauvaise nouvelle

Ciblé par André Villas-Boas, qui l’a déjà eu sous ses ordres et dont il apprécie les qualités, Salomon Rondon possède un profil qui plait à l’ensemble de l’Olympique de Marseille.

Avec un an de contrat restant dans un club relégué en D2, l’opportunité est à saisir et Andoni Zubizarreta a entamé les négociations. Pour des raisons économiques, le pouvoir d'achat de l'OM est particulièrement limité, et le club phocéen espérait même un prêt ou une arrivée comme joueur libre. Cela ne se fera pas. Autre problème, L'OM n’est pas seul sur le coup et cela risque de faire grimper les enchères très haut, comme l’espère Luke Dowling.

« Si nous le vendons, ce sera génial pour nous. Nous prévoyons que les offres qui vont nous parvenir vont augmenter au fil des semaines. Salomon a un marché mondial et il n'y a pas que des clubs anglais qui sont intéressés. S'il continue en Angleterre, c'est à Newcastle qu'il veut être », a expliqué le dirigeant de West Bromwich Albion dans la presse anglaise. Autant dire que cela risque de monter trop haut pour l’OM. Mais dans ce dossier, WBA compte se montrer patient, ce qui laisse de l’espoir aux Marseillais, qui espèrent quelques ventes pour ensuite avoir les moyens de s’acheter un avant-centre, et peut-être Rondon s’il est encore disponible.