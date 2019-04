OM : Rome envoie son devis à Eyraud pour Nzonzi au mercato

Dans : OM, Ligue 1, Mercato, Serie A.

Recruté l’été dernier pour 26 ME en provenance du FC Séville, Steven Nzonzi ne fait pas l’unanimité à l’AS Roma.

Utilisé avec parcimonie cette saison, l’international français pourrait bien faire ses valises lors du prochain mercato. C’est en tout cas ce que la Gazzetta dello Sport affirme. Pour le journal aux pages roses, les dirigeants de la Roma ne retiendront pas coûte que coûte l’ancien Sévillan. Et pourraient même accepter une offre avoisinant 20 ME. Une situation qui intéresserait fortement deux clubs français…

Déjà cité il y a quelques semaines comme un candidat à la signature de Steven Nzonzi, l’Olympique de Marseille est de nouveau cité par le média italien, généralement assez fiable. Mais le club phocéen devra faire fort pour rafler la mise puisque Monaco est également sur les rangs. Tout comme Arsenal, où son ancien coach Unai Emery l’apprécie, et connaît par cœur ses qualités. En plus de payer une indemnité de transfert importante, le futur club de Steven Nzonzi doit d’ores et déjà se préparer à assumer son gros salaire. En effet à Rome, le champion du monde 2018 perçoit près de 4 ME par saison…