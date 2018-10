OM : Rolando revient pour mieux partir à la retraite

Dans : OM, Ligue 1.

Blessé au tendon d’Achille en fin de saison dernière, Rolando (33 ans) a enfin quitté l’infirmerie de l’Olympique de Marseille.

Le défenseur central a repris l’entraînement et envisage de retrouver la compétition dans un mois. La fin d’un long parcours facilité par le club phocéen qui, au lieu d’abandonner son joueur indisponible, a accepté de prolonger son contrat d’une année supplémentaire. Forcément, Rolando est reconnaissant envers ses dirigeants, lui qui espère jouer un rôle majeur dans la saison de l’OM.

« Après la blessure, on n'a pas beaucoup discuté, on a signé un an de plus. Ils se sont bien comportés avec moi. S'ils m'avaient proposé de signer en coupant mon contrat en deux, j'aurais refusé. Je suis ici parce que je veux y être, a confié le Cap-verdien à La Provence. Je me sens important dans le groupe et je dois le prouver aux gens. Si ça n'avait été que pour me faire plaisir, j'aurais répondu que j'étais touché, mais que je ne pouvais pas accepter. Car à mon retour de blessure, je n'aurais pas joué. Je ne suis pas comme ça, je veux jouer tout le temps. » En tout cas pour cette saison…

La retraite, c’est pour bientôt

Car ensuite, Rolando ne tardera pas à raccrocher les crampons. « Ce sera moi qui déciderai de ma fin de carrière. Sauf si le bon Dieu me dit que c’est fini, a-t-il annoncé. Ce sera mon choix comme cela a été le cas tout au long de ma carrière. J’espère avoir la chance de décider le jour où je vais arrêter. Ça ne prendra pas beaucoup de temps car ma famille me manque et commence à me demander d’être un peu plus à la maison. Je la comprends encore plus depuis que je passe plus de temps avec elle. Mais je ne veux pas finir sur cette blessure. » Ni sur une saison passée sur le banc de l’OM.