OM : Roi du tacle, Tony Chapron cartonne Villas-Boas !

Après la défaite de l’Olympique de Marseille au Vélodrome contre Nantes samedi (1-3), André Villas-Boas s’en est violemment pris à l’arbitrage.

« 60.000 personnes, c’est trop de pression pour vous ? » s’insurgeait notamment le coach de l’OM dans les couloirs du Vélodrome après la rencontre, reprochant notamment aux arbitres d’avoir sifflé une faute fantôme en faveur de Nantes entrainant l’ouverture du score de Limbombe. Mais pour Tony Chapron, ancien arbitre professionnel et désormais consultant pour Canal Plus, l’attitude d’André Villas-Boas envers le corps arbitral n’est clairement pas la bonne. Un premier faux pas pour le Portugais, dont la communication était si parfaite depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille ?

« André Villas-Boas est un entraîneur qui avait la réputation de beaucoup parler aux arbitres et d’être sanguin quand il était en Angleterre. On s’était étonné de son arrivée en se demandant comment il allait se comporter et ce qu’il allait amené. Finalement, cela s’était globalement bien passé et il avait des résultats. Mais on s’aperçoit d’une chose, et c’est une constante en France : dès lors qu’il y a une difficulté dans un club, dès qu’on perd un match, la première excuse, c’est la faute de l’arbitre. C’est le cas au PSG, c’est le cas à Marseille, mais c’est le cas partout… C’est malheureux. Parfois, il faut savoir se regarder dans la glace et accepter quand on n’est pas bon » a souligné Tony Chapron, taclant au passage André Villas-Boas comme il sait si bien le faire. Le Portugais n’appréciera sans doute pas, lui qui s’était refusé de critiquer les arbitres depuis sa venue en Ligue 1, mais qui a totalement craqué à l’occasion du match face au FC Nantes samedi après-midi à l’Orange Vélodrome.