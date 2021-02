OM : Luis Campos à Marseile, Longoria dit non

Dans : OM.

Annoncé depuis des semaines comme proche de l'Olympique de Marseille, Luis Campos n'est visiblement pas dans les petits papiers du nouveau président.

La signature de Luis Campos à l’OM ressemble à un vieux serpent de mer qui ressort de temps en temps. Personne ne l’a oublié, lorsque la soi-disant vente de l’Olympique de Marseille a été « officialisée » par certains influenceurs, le nom de l’ancien dirigeant lillois a été cité, Luis Campos étant à priori déjà installé dans la cité phocéenne pour commencer son travail. Les jours et les semaines sont passés, mais la vente n’a pas eu lieu, et on le sait, elle n’aura pas lieu, Frank McCourt ayant balayé cela d’un revers de la main. Il n’empêche, on prête désormais l’intention à Pablo Longoria de faire venir Luis Campos, même si le nouveau patron de l’Olympique de Marseille adore avoir la main sur le marché des transferts.

Cependant, Loïc Tanzi a fermement démenti la signature de Luis Campos à l’OM, le club de Frank McCourt ne souhaitant pas en faire le nouveau directeur sportif du club. « J’ai vu passer des rumeurs depuis hier soir sur une possible arrivée de Luis Campos à l’OM. On nous a fait savoir que si le projet de l’OM était très attractif, Luis Campos ne viendrait pas en l’état. Et il n’y a pas non plus une volonté à Marseille de le faire venir », précise le journaliste de RMC, afin de calmer l'emballement général.