OM ‍: Rodolphe Saadé négocie un deal énorme avec McCourt

Par Corentin Facy

Patron de CMA CGM, Rodolphe Saadé a parfois été cité comme un potentiel candidat au rachat de l’OM. L’homme d’affaires pourrait effectivement négocier un gros deal avec Frank McCourt dans les semaines à venir, mais cela n’a rien à voir avec une vente du club marseillais.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs vont bon train au sujet d’une vente de l’Olympique de Marseille. Des bruits que Frank McCourt a une fois de plus éloignés l’été dernier en remettant au pot et en permettant à Pablo Longoria et à Medhi Benatia de réaliser un joli mercato avec les arrivées de joueurs tels que Mason Greenwood ou encore Adrien Rabiot. L’homme d’affaires américain est solidement installé à l’OM et il n’a aucunement l’intention de vendre son club. Parfois cité comme un potentiel acheteur, Rodolphe Saadé fait cette semaine son retour dans l’actualité de l’Olympique de Marseille mais cela n’a rien à voir avec un rachat du club olympien à Frank McCourt.

CMA CGM candidat au naming du Vélodrome ?

A en croire les informations du compte insider Massilia 013, suivi par plus de 20.000 supporters olympiens sur les réseaux sociaux, des négociations vont prochainement se tenir avec le patron de CMA CGM… pour le naming du stade Vélodrome. Et pour cause, le contrat avec Orange expire en mai 2026 et il est temps pour l’Olympique de Marseille et la ville de négocier avec les entreprises intéressées pour le naming du stade dans les années futures. La décision finale reviendra à la Mairie de Marseille mais Pablo Longoria et Frank McCourt sont eux aussi impliqués pour tenter de trouver le deal le plus satisfaisant, que ce soit en termes d’images et sur le plan financier.

🏢🔵 La Tour CMA CGM célèbre le nouveau maillot de l'@OM_Officiel, littéralement !



Nous sommes fiers d’être partenaire principal de l’Olympique de Marseille pour cette 2eme saison ! 🎉#CMACGMxOM pic.twitter.com/dzeouXOVzF — CMA CGM France (@CmaCgm_France) July 2, 2024

« CMA CGM pourrait être intéressé par la possibilité d’apparaître sur la devanture du stade Vélodrome. Le contrat de naming avec Orange prenant fin en 2026, la CMA-CGM pourrait naturellement faire partie des entreprises intéressées pour prendre la place de l’opérateur » indique le média insider sur X. Un moyen pour Rodolphe Saadé, patron de l’entreprise maritime marseillaise, de prendre encore un peu plus de place à l’Olympique de Marseille après avoir signé un contrat de partenariat avec le club phocéen pour en devenir le sponsor maillot n°1 en juillet 2023.