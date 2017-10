OM : Rocchia veut faire cracher l'OM, Eyraud perd patience

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Avec Jordan Amavi, l’Olympique de Marseille a mis la main sur un latéral gauche prometteur pouvant s’inscrire dans la durée dans le projet phocéen.

Néanmoins, le club olympien va sans doute devoir recruter un autre joueur à ce poste l’été prochain, le contrat de Patrice Evra arrivant à expiration en juin 2018. Dans le monde parfait imaginé par Jacques-Henri Eyraud, Andoni Zubizarreta et Rudi Garcia, c’est Christopher Rocchia qui devait devenir la doublure de Jordan Amavi la saison prochaine. Jeune joueur (19 ans) formé au club, le défenseur de la réserve olympienne est doté d’un potentiel certain ayant déjà tapé dans l’œil du LOSC et de plusieurs écuries anglaises (Watford, Arsenal, etc).

Problème pour l’OM : Christopher Rocchia n’a toujours pas paraphé son premier contrat professionnel. Et selon L’Equipe, les négociations ont du plomb dans l’aile. En réalité, les positions des deux parties sont, pour l’heure, très éloignées. Le quotidien sportif explique en effet que la dernière proposition de l’OM, présentée il y a quinze jours, est inférieure de moitié à ce que demande le latéral gauche en termes de salaire. Autre souci majeur, la prime à la signature proposée par l’OM, cinq fois inférieure aux exigences de l’entourage du joueur. Autant dire que Marseille pourrait vite s’impatienter devant des demandes qui devraient être jugées comme disproportionnées par rapport à l’expérience du joueur, lequel n’a jamais évolué en Ligue 1.