OM : Rocchia et Sari ont tardé, Garcia va leur faire payer cher

Dans : OM, Ligue 1.

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille a annoncé les signatures des premiers contrats professionnels de Christopher Rocchia (19 ans) et Yusuf Sari (18 ans).

Comme pour Boubacar Kamara en mai dernier, les discussions ont été compliquées. Il a encore fallu des mois de négociations pour convaincre les deux jeunes Olympiens de débuter leur carrière eu sein de leur club formateur. Finalement, tout s’est bien terminé. Mais cela n’a pas ravi Rudi Garcia pour autant. Probablement soulagé de pouvoir compter sur le latéral gauche Rocchia, qui compensera le départ de Patrice Evra, l’entraîneur marseillais a regretté que ses jeunes ne soient pas vraiment emballés par le projet de l’OM.

« Il était temps, non ? À eux d'être au niveau, ils vont devoir travailler encore plus pour montrer qu'on a eu raison. D'une manière générale, ils prennent tous trop de temps pour signer, a dénoncé le technicien en conférence de presse. Ce n'est pas une démonstration de motivation pour l'Olympique de Marseille de regarder trop ailleurs. Ç'a le mérite d'être clair. » Autant dire que Rocchia et Sari devront batailler pour prouver qu’ils ont réellement envie de percer à Marseille.