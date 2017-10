OM : Robert Pires un poil déçu par le Payet de l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Sauf grosse surprise, Dimitri Payet ne sera pas présent dimanche soir pour le match entre son club actuel, l'Olympique de Marseille, et son ancien club, le LOSC. Le capitaine de l'OM souffre en effet d'un problème musculaire et Rudi Garcia a clairement fait savoir que le forfait de Payet était plus que probable. Ce samedi, Robert Pires, ancien de l'Olympique de Marseille et connaisseur également du foot anglais, évoque le cas de Dimitri Payet. Pour le champion du monde 98, l'international tricolore n'est pas à son meilleur niveau depuis qu'il est revenu à l'OM lors du mercato d'hiver.

« Je pense que Dimitri peut monter son niveau de jeu. Lorsqu’il jouait pour West Ham, il était très fort, mais je pense que pour lui c’était important de revenir en France. Il s’y sent mieux. Il connait mieux le championnat. Mais son passage en Angleterre l’a aidé. Je pense qu’il peut mieux faire actuellement, même si c’est un des meilleurs joueurs de l’équipe. Le meilleur joueur de l’OM ? Je pense que c’est Luis Gustavo. Il est régulier et il performe à un très bon niveau. C’était l’homme du match lors de la rencontre contre le PSG », explique, sur le site de Bwin, Robert Pires, qui en attend beaucoup plus de Dimitri Payet et ne le cache pas.