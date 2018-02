L1 : Protéger Neymar, Fekir, Thauvin...? Diawara s'étouffe

Dans : OM, Ligue 1, PSG, OL.

Ancien défenseur de l'Olympique de Marseille, Souleymane Diawara n'a pas quitté la Provence, puisqu'il a décidé d'investir avec Mamadou Niang dans le club de Consolat, formation des quartiers Nord de la cité phocéenne qui évolue en National. Interrogé ce dimanche dans Le Parisien, Souleymane Diawara, dont l'engagement physique a toujours été redouté des attaquants, a notamment évoqué les récentes interventions d'entraîneurs et de présidents pour que les « artistes » soient un peu mieux protégés en Ligue 1. Prenant l'exemple de Neymar, Diawara estime que tout cela n'est qu'une bonne blague et que les défenseurs ont le droit de s'exprimer à leur manière.

« Ce que je pense du débat autour de la protection des joueurs comme Neymar ? Protégé, mais protégé de quoi ? En France, les défenseurs jouent physique, c’est comme ça. Alors papa, si en plus tu commences à le narguer, il va mettre le pied, il va être plus agressif sur toi, c’est certain. En gros, Neymar, il ne faudrait pas le toucher ? C’est bon… », rétorque l'ancien défenseur marseillais, qui estime donc que chacun doit évoluer avec ses propres qualités footballistiques et qu'il ne faudrait pas non plus que les joueurs les plus spectaculaires soient privilégiés au détriment des autres footballeurs.