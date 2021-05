OM : Riyad Mahrez à Marseille, impossible

Dans : OM.

Bourreau du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions avec Manchester City, Riyad Mahrez ne va pas enfoncer le clou en signant pour l’Olympique de Marseille…

Personne ne va refaire l’histoire, mais Riyad Mahrez a bien failli porter le maillot du club phocéen. Natif de Sarcelles, en région parisienne, l'international algérien était un fan de l’OM quand il était petit. Durant le mercato hivernal de la saison 2014-2015, l’attaquant était à deux doigts de réaliser son rêve de jouer pour Marseille. Mais alors que Leicester l’avait proposé à l’OM, avant qu’il n’explose au plus haut niveau chez les Foxes en Premier League, Vincent Labrune avait dit non à l’arrivée de Mahrez. Un rendez-vous manqué qui donne encore des regrets à tout le monde du côté du Vélodrome. Mais alors, est-ce que Marseille pourra un jour racheter son erreur en recrutant le joueur de 30 ans au mercato ? Sûrement pas, puisque Mahrez n’a pas vraiment envie de venir à l’OM en l’état actuel des choses.

« Ce n'est pas quelque chose que j'envisage »

« Finir ma carrière à l’OM ? Honnêtement... non, ce n'est pas quelque chose que j'envisage. Je me sens très bien en Angleterre, j'ai vraiment envie de finir ma carrière ici… Peut-être même à Manchester City. Donc, non, je ne me dis pas que je vais jouer à l’OM un jour… », a balancé, dans une interview sur RMC Sport, l’attaquant de Manchester City, qui n’a donc pas du tout envie de découvrir la Ligue 1 avant la fin de sa carrière. En même temps, comment lui en vouloir, alors qu’il évolue actuellement dans l’un des plus grands clubs au monde, et qu’il s’apprête à jouer la première finale de Ligue des Champions de sa carrière. Malgré l’appel du pied d’Eric Di Meco, une ancienne légende de l’OM, ramener Mahrez à Marseille est désormais mission impossible...