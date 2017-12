OM : Riolo traite Eyraud de « chialeur démagogue »

Dans : OM, OL, Ligue 1.

Dans un très long entretien accordé samedi à L'Equipe, Jacques-Henri Eyraud a longuement attaqué l'Olympique Lyonnais, ses joueurs, ses supporters et plus généralement le patron de l'OM a expliqué qu'il y avait de nombreux freins au développement de Marseille. De quoi faire rire et agacer en même temps Daniel Riolo, lequel estime que Jacques-Henri Eyraud tire sur de vieilles ficelles afin de faire croire à un complot anti-OM, une thèse qu'il sait très populaire chez certains fans de l'Olympique de Marseille.

Pour le journaliste de RMC, le président phocéen a cependant dépassé les bornes et s'est légèrement ridiculisé. « ITW d’Eyraud. Ok donc l’OM c’est devenu le Ouin Ouin Project ! 😄 (...) Il ne defend rien du tout justement. Il chouine et fait de l’Om une pleureuse avec un discours demago usé et entendu mille fois. Résultat pour l’image ? Neant », explique Daniel Riolo, clairement étonné que Jacques-Henri Eyraud puisse s'appuyer sur de tels propos pour plaider la cause de l'Olympique de Marseille, alors que les résultats de l'OM sont plutôt bons depuis le début de la saison.