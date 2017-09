OM : Riolo interpelle Garcia et son discours de looser

Dans : OM, Europa League.

Daniel Riolo est, comme les supporters marseillais, tombé de haut ce jeudi soir en voyant l’OM mordre la poussière sur le terrain de Salzbourg (1-0).

Dans une poule largement à sa portée, la formation provençale arrive déjà à se mettre en difficulté, alors que la victoire initiale face à Konyaspor a déjà été laborieuse. En conséquence, le consultant de RMC s’est lâché avec violence à l’encontre de Rudi Garcia, et notamment son discours d’après-match, où l’entraineur olympien assurait que rien n’était perdu. Encore heureux.

« Marseille, dans le jeu, il n’y a rien, il ne se passe rien du tout. Si tu enlèves Luiz Gustavo qui fait l’équilibre au milieu, s’il n’est plus là, ça va être la débandade complète. Il n’y a rien qui tient debout dans cette équipe. Ils perdent contre Salzbourg, champion d'Autriche... Quand t'as le projet qu'a l'OM, tu n'as pas le droit de perdre. T'as juste battu Kondispor (sic), je ne sais plus comment ils s'appelaient. En Europa League, l’OM n’a joué personne, des équipes du dimanche matin… Et toi (Rudi Garcia), tu dis : 'On a l'espoir de se qualifier.' Mais il ne manquerait plus que ça de ne pas se qualifier ! Ce serait tellement dingue, tellement fou ! Heureusement qu'il y a encore un petit espoir », a balancé un Daniel Riolo remonté de voir l’OM se faire des frayeurs et produire aussi peu de jeu dans un groupe aussi peu relevé.