OM : Riolo fait face à Longoria et son mercato

Dans : OM.

En ce début de mercato, l’OM est en feu sous l’impulsion de son hyperactif président, Pablo Longoria. Daniel Riolo ramène quand même tout le monde à la réalité.

Au 5 juillet, l’Olympique de Marseille a déjà officialisé quatre recrues avec Konrad de la Fuente (Barcelone), Gerson (Flamengo), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund) et Cengiz Ünder (AS Roma). D’ici la fin de la semaine, autant de nouveaux joueurs pourraient débarquer. Sont attendus à Marseille les défenseurs William Saliba (Arsenal) et Luan Peres (Santos), le milieu de terrain Mattéo Guendouzi (Arsenal) et le gardien Pau Lopez (Rome). De quoi emballer les supporters, qui rêvaient d’une remise à zéro de l’effectif et qui voient leur vœu exaucé par Pablo Longoria. Cela étant, il convient de rester prudent et de ne pas s’enflammer selon Daniel Riolo, curieux de voir ce que va donner le mercato de l’OM mais qui refuse de se projeter trop tôt comme il l'a expliqué sur RMC.

« L’attitude sage qui est de dire « on verra bien », c’est la seule qu’on peut avoir aujourd’hui sur le mercato de l’OM car sur les dernières années de la même façon, quand Strootman arrive, quand Cuisance arrive, quand Rongier arrive, quand Benedetto arrive, quand Radonjic arrive, il y avait de l’espoir. Certains avaient de gros CV, même Mitroglou quand il débarque, il a un plus gros CV que Cengiz Ünder par exemple. Si tu prenais la liste des noms sur les dernières années, ça pouvait ressembler à des promesses. Mais là, tu as l’impression qu’ils ont fait un charter et qu’ils arrivent tous en même temps. Ntcham, Cuisance, les mecs à Marseille pensaient que c’était pas mal et au final il y a eu beaucoup de déception donc on verra » a lancé Daniel Riolo, rappelant que les années précédentes, certains noms ont emballé les supporters de l’OM à l’instar de Strootman ou de Cuisance, avant de cruellement les décevoir. Seul l'avenir nous dira s'il en sera de même avec les recrues de Pablo Longoria cet été.