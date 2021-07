OM : Giovanni Simeone en stand-by, la raison dévoilée !

Dans : OM.

A la recherche d’un avant-centre au mercato, l’Olympique de Marseille est très intéressé par Giovanni Simeone.

L’attaquant argentin de Cagliari est une piste creusée par Jorge Sampaoli afin de concurrencer Arkadiusz Milik la saison prochaine. Relativement abordable, Giovanni Simeone a un profil apprécié par l’état-major de l’OM. Mais pour l’heure, les négociations ne sont pas entrées dans leur phase finale pour une raison très simple, selon les informations obtenues par Rudy Galetti. Via son compte Twitter, l’insider dévoile que l’Olympique de Marseille attend de boucler définitivement le transfert de Dario Benedetto avant de recruter un avant-centre supplémentaire. Et pour cause, malgré le départ de Valère Germain (libre) cet été, Marseille compte encore trois attaquants axiaux dans son effectif avec Milik, Benedetto et le jeune Bamba Dieng, passeur décisif lors du match amical contre Martigues dimanche soir au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus.

Benedetto doit d'abord partir

Pablo Longoria a beau être hyperactif en ce mercato estival, le président espagnol de l’OM n’entend pas rompre les équilibres de l’effectif. C’est ainsi qu’il souhaite impérativement boucler le départ de Dario Benedetto avant de faire signer un nouveau joueur en attaque. L’ancien buteur de Boca Juniors a toujours une excellente cote en Argentine, mais il souhaite rester en Europe. Ces dernières semaines, Elche (Liga) était associé à « Pipa », sans que cela ne se soit finalement concrétisé. Reste maintenant à voir si une porte de sortie sera trouvée à Dario Benedetto, ce qui pourrait permettre ensuite à l’OM de faire signer relativement rapidement Giovanni Simeone. Notons par ailleurs que selon Rudi Galetti, un autre avant-centre intéresse grandement Marseille en cas de départ de Benedetto. Il s’agit d’un joueur prometteur évoluant en Ligue 1 en la personne de Boulaye Dia, qui n’a toujours pas trouvé de nouveau club malgré ses deux saisons pleines et abouties au Stade de Reims.