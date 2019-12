OM : Riolo confie une mission délicate à Villas-Boas

Dans : OM.

Ces dernières semaines, l’Olympique de Marseille évolue avec Valentin Rongier et Morgan Sanson au milieu de terrain. En revanche, l’identité du troisième joueur varie selon les matchs.

Effectivement, André Villas-Boas alterne entre Kevin Strootman et Boubacar Kamara pour le rôle de sentinelle devant la défense. Plus performant, l’international espoirs français a néanmoins clamé son envie de s’imposer durablement au poste de défenseur central. Un léger problème selon Daniel Riolo, qui estime que l’Olympique de Marseille marcherait clairement sur la Ligue 1 avec un milieu de terrain composé de Rongier, Kamara et Sanson. Ainsi, le consultant de RMC estime que Villas-Boas doit absolument convaincre « Bouba » de jouer au milieu cette saison, pour le bien de l’équipe.

« Le problème dans le milieu c’est le troisième homme. Rongier et Sanson, c'est clair et net, ils sont titulaires. C'est le troisième homme le problème de l'OM. La clé, c'est de convaincre Kamara, à condition que Villas-Boas le veuille, et qu'il veuille écarter Strootman. Si tu fais le milieu de terrain avec Kamara et les deux autres, tu finis la saison dans un fauteuil » a commenté Daniel Riolo, pour qui l’Olympique de Marseille aurait assurément l’un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 avec ces trois joueurs. Reste à voir si André Villas-Boas parviendra à convaincre Boubacar Kamara que sa meilleure position est peut-être finalement au milieu de terrain, lui qui s’épanouit davantage en défense.