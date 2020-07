OM : Révélation, Villas-Boas craque totalement pour Todibo

Dans : OM.

A la recherche d’un défenseur central au mercato, l’Olympique de Marseille s’intéresse notamment à Leonardo Balerdi.

Peu utilisé au Borussia Dortmund malgré un transfert à 15 ME en janvier 2019, l’international argentin pourrait faire l’objet d’un prêt avec option d’achat cet été. Toutefois, La Provence indiquait dans son édition du jour que le cœur d’André Villas-Boas balançait, et que le coach marseillais hésitait grandement entre l’ancien défenseur de Boca Juniors et un international espoirs français à ce poste. Rapidement, les supporters olympiens ont tenté de jouer aux devinettes. Selon les informations de Foot Mercato, c’est Jean-Clair Todibo qui est la seconde piste mystère d’André Villas-Boas en défense.

Auteur d’une saison correcte en prêt à Schalke 04, l’ancien joueur du Toulouse FC effectue son retour à Barcelone cet été. Dans une situation financière préoccupante, le club blaugrana avait planifié la vente de Jean-Clair Todibo, en fixant son prix à 25 ME. Une somme colossale que Marseille ne sera pas en mesure de poser sur la table selon le média, qui indique que Jacques-Henri Eyraud pourrait avoir recours à un prêt sans option d’achat pour s’offrir Todibo, dans le cas où André Villas-Boas priorise cette piste à celle menant à Leonardo Balerdi. Par ailleurs, le média spécialisé nous apprend que si Marseille recherche aussi activement un défenseur central, c’est parce que la direction phocéenne espère bien se séparer de Duje Caleta-Car, dont la valeur marchande a bondi cette saison et qui a une très grosse cote en Angleterre. Autrement dit, Marseille recherche le complément idéal à Alvaro Gonzalez, alors que Boubacar Kamara est clairement parti pour rester afin d’évoluer dans une position de milieu de terrain.