OM : Révélation sur Strootman, ça fait très mal

Très actif sur ce marché des transferts, Pablo Longoria a de nouveau envoyé son joueur le mieux payé, Kevin Strootman, en prêt.

Recrue d’ampleur de l’époque Eyraud-Zubizarreta-Garcia, Kevin Strootman est pour le moment le bide de ces dernières années à l’OM. Sportivement, il n’a jamais pu trouver le rythme de la Ligue 1, et il a ainsi rapidement perdu sa place malgré la grosse somme déboursée pour le faire venir de l’AS Roma. A ce transfert XXL, s’est ajouté un salaire ébouriffant, puisque le Néerlandais émarge à 6 ME par saison. L’an dernier, l’Olympique de Marseille avait finalement réussi à le prêter au Genoa, qui n’a pas été capable de lever son option d’achat. Ce n’était pas faute de le vouloir, mais le club de Gênes n’en a pas été capable financièrement. Résultat, après une saison intéressante en Série A, le Néerlandais y a été renvoyé. Il s’est engagé du côté de Cagliari, et le club sarde n’en revient pas d’avoir pu se payer un joueur aussi prestigieux. Cela a été rendu possible par des conditions très avantageuses, comme le révèle le président italien.

« Nous devons être créatifs sur le marché des transferts, et quand l’opportunité Strootman s’est présentée, nous l’avons saisie à pleines mains. C’était assez incroyable pour nous, de voir que nous avons pu l’obtenir pour un prêt sur deux ans, avec Marseille qui lui paye encore 70 % de son salaire. Il est très motivé, et rêve de terminer sa carrière chez nous. Des contrats comme le sien, on n’en voit plus de nos jours », a lâché Tommaso Giulini en conférence de presse. Le président de Cagliari a donc su parfaitement profiter de la volonté de Pablo Longoria de se défaire à tout prix de Kevin Strootman. C’est le cas de le dire puisque l’OM payera encore 8,5 ME de salaire à son milieu de terrain sur le total de ces deux prochaines années.