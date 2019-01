OM : Réunion supporters-joueurs, Garcia n'est pas le bienvenu

Dans : OM, Ligue 1.

La fracture entre l’Olympique de Marseille et ses supporters est plus que palpable dans la cité provençale, où la série de neuf matchs sans la moindre victoire pèse beaucoup.

Après la houleuse réception de Monaco au Vélodrome dimanche dernier, l’explication d’après-match avec les supporters n’avait pas arrangé les choses. Rudi Garcia était resté en retrait, et il lui est conseillé de continuer de la sorte dans les prochains jours. En effet, l’OM a proposé aux leaders des groupes de supporters de venir à une réunion de crise pour discuter et apaiser les tensions avec les joueurs et les dirigeants. Pour le moment, le refus est total de la part des fans, et ce pour deux raisons. Ces derniers déplorent que cette réunion ait justement été refusée au début de la crise, les dirigeants préférant des questions par vidéo interposée pour calmer la tension, ce qui n’est pas passé.

L’autre raison, est la présence de Rudi Garcia, accusé par le peuple marseillais d’être le principal responsable de cette mauvaise passe, que ce soit par ses choix sportifs, le mercato raté qu’il a dirigé, et sa façon de trouver des excuses à chaque contre-performance. Les groupes de supporters ont donc pour le moment repoussé cette proposition de réunion, qui pour eux ne peut se faire que sans Rudi Garcia, visiblement pas invité. Difficile pour l’OM de donner son aval à une rencontre entre les supporters et les joueurs sans l’entraineur, au risque que Garcia en prenne plein la tronche devant ses joueurs lors de ce rendez-vous qui n’a pour le moment pas été fixé, et n’aura donc pas lieu avant le match à Caen de ce dimanche.