OM : Réunion d'urgence pour Mandanda qui a « 4 à 5 kilos de trop »

Dans : OM, Ligue 1.

En l'espace d'un an, Steve Mandanda s'est blessé quatre fois, et la blessure de dimanche contre Nîmes est peut-être le pépin de trop pour le champion du monde. Car selon L'Equipe, agacé par ces soucis à répétition, le gardien de but de l'Olympique de Marseille a exigé qu'une réunion soit organisée par son club dans les meilleurs délais. Steve Mandanda souhaite avoir des explications sur la manière dont son dossier est géré et si le travail mené à l'OM correspond encore à ses possibilités.

Car si le portier phocéen réussit encore des gros matches, des questions se posent sur sa faculté à encaisser les charges de travail qui lui sont demandées à Marseille. Et cela d'autant plus que Steve Mandanda n'affiche pas une forme idéale. « Charge d’entraînement ? Hygiène de vie ? Alimentation ? Tous ces sujets seront abordés lors de cette réunion (...) Mandanda n’est pas dans la forme de sa vie. Il accuse quatre à cinq kilos en trop sur la balance (...) Pour le gardien, le sujet de la masse graisseuse n’est pas nouveau. À l’époque où il était entraîneur de l’OM, Didier Deschamps, l’actuel sélectionneur, l’embêtait déjà sur ce thème, l’encourageant à faire plus attention à son poids. Lors de sa première vie marseillaise , il n’était pourtant jamais blessé, ou presque. Mais les années ont passé. Il a aujourd’hui trente-trois ans et certains écarts sont moins bien tolérés avec l’âge », explique le quotidien sportif, qui rappelle également que Steve Mandanda est presque resté une année sans jouer lors de son passage à Crystal Palace. Autant de facteurs qui comptent pour le gardien de but de l'OM.