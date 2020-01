OM : Rennes le drague, Valère Germain prêt à quitter Marseille !

Dans : OM.

Ce lundi, nous révélions sur notre site l’intérêt du Stade Rennais pour Valère Germain, remplaçant depuis le début de la saison à l’Olympique de Marseille.

A la recherche d’un joueur offensif capable de tourner autour de Mbaye Niang, le club breton considère que l’attaquant marseillais a le profil idéal. Et selon les informations du Phocéen, l’intérêt du Stade Rennais à l’égard de l’ancien Monégasque ne date pas d’hier. Effectivement, le média marseillais révèle qu’en janvier 2018, l’état-major de Rennes avait déjà dragué Valère Germain, sans finalement pousser le dossier jusqu’au bout. Et de source olympienne, l’attaquant de 29 ans était plutôt emballé à l’idée de poser ses valises en Bretagne.

Le média confirme par ailleurs que le Stade Rennais est bel et bien revenu à la charge cet hiver afin de savoir si un transfert de Valère Germain était possible. D’un point de vu salarial, et comme évoqué par ailleurs, il ne semble pas y avoir de problème à Rennes pour assumer les émoluments colossaux de Valère Germain, qui émarge à environ 300.000 euros par mois. Mais du côté de Marseille, on ne semble pas très chaud à l’idée de vendre un joueur qui, malgré des performances en dents de scie, peut rendre des services aussi bien à la pointe de l’attaque sur les côtés. Le dossier Valère Germain à Rennes risque donc de faire couler beaucoup d’encre dans les prochains jours…