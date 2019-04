OM : René Malleville craque, il faut le lire pour le croire !

Dans : OM, Ligue 1.

René Malleville n'a pas apprécié, mais alors pas du tout la nouvelle défaite de son Olympique de Marseille vendredi soir à Bordeaux. Et dans sa chronique pour Le Phocéen, le truculent supporter de l'OM a craqué. Pour lui, Frank McCourt doit tout changer et très rapidement, car sinon René Malleville ne répond plus de rien. Ce dernier est tellement déprimé qu'il en regrette même l'ancienne direction de l'Olympique de Marseille.

Il faut le lire pour le croire. « Ce sont des enfoirés, ils nous font chier. Je vois très mal la fin de la saison. Qu’on d’entende plus parler du pognon ou quoi que ce soit, maintenant c’est terminé. Après ce qu’on a vu, j’aimerais être une mouche et voler dans les maisons des joueurs. Comment peuvent-ils se regarder dans la glace ? (...) C’est une honte. Ils sont tous bidons, on en a plein les cou...... Il y a longtemps que je n’écoute plus Garcia. il ne faut plus l’écouter c’est une pleureuse, moi je ne peux plus l’entendre. Ce type est une pleureuse. J’espère qu’une seule chose, c’est voir McCourt prendre les choses en main et tous les virer. On ne peut plus continuer comme cela, on a envoyé de la poudre aux yeux, le champions project on nous a pris pour des cons. Je vais vous dire, je me régalais plus sous Labrune. Car avec Labrune on a eu Bielsa, il faut le vivre ça, je dis que je regrette Labrune », a lancé l'emblématique supporter de l'OM, dépité comme jamais après cette sortie de route à Bordeaux.