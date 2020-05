OM : Adil Rami rêve qu'Eyraud soir viré par McCourt

Dans : OM.

Adim Rami n'a toujours pas digéré son départ de l'Olympique de Marseille, et il espère qu'un an après avoir été viré, c'est Jacques-Henri Eyraud qui passera à la trappe.

La vengeance est un plat qui se mange froid, et du côté d’Adil Rami on est persuadé que l’heure de la revanche a probablement sonné. Limogé pour faute grave par l’Olympique de Marseille, le défenseur estime que celui qui est son ennemi juré, à savoir Jacques-Henri Eyraud, ne mérite qu’une chose, c’est d’être à son tour mis à la porte de l’OM. Via Instagram, le champion du monde tricolore a vidé son sac, et sans nommer directement JHE, avec qui il est encore en procès, Adil Rami l’a ciblé sans détour.

« Deux ans jour pour jour après la finale d’Europa league 2018 vs l’Atlético Madrid, j’oublierai jamais cette belle saison, ambiance, ferveur, équipe et ce parcours du combattant pour au final échouer à la dernière marche d’une gloire de plus pour l’Olympique de Marseille et Moi même 🤷🏻‍♂‍... merci encore à vous : la team, les supporters, les habitants, les employés du club et j’en passe. PS : en tant que supporter de L’OM j’aimerais voir votre (. ) quitter cette institution pour le bien de l’humanité », a lancé Adil Rami le (.) devant être remplacé par « président ». Souvent raillé l'an dernier, le défenseur pourrait cette fois avoir du soutien côté phocéen.