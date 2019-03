OM : Rami sort l’extincteur, il va calmer tout le monde

Dans : OM, Ligue 1.

22 décembre 2018. Voilà la date de la dernière apparition d’Adil Rami en Ligue 1. Un gouffre pour un joueur parfois touché mais toujours vaillant la saison passée, et qui cette fois-ci connaît un trou d’air comme rarement dans sa carrière. Le défenseur central de 33 ans se sait critiqué, en raison de son « burn-out » dévoilé sur Canal+ le mois dernier, mais surtout de ses performances sportives pas vraiment à la hauteur d’un champion du monde. C’est cette fois-ci sur France 3 que l’ancien lillois a tenté de remettre les pendules à l’heure. Conscient d’avoir laissé beaucoup de monde sur sa faim à l’Olympique de Marseille, Adil Rami a assuré qu’il n’avait pas dit son dernier mot, et qu’il allait remettre les bouchées doubles pour remonter la pente et calmer tout le monde.

« Ma première qualité est de me battre et de ne rien lâcher. Je pense avoir ce que les supporters attendent. Après, je reste un humain, mais ce qui me déçoit, c'est d'avoir déçu pas mal de monde ici dans la région. Pour ceux qui me connaissent, je vais vite leur faire tourner la veste », a promis l’international français, pour le moment beaucoup plus présent dans les médias que sur le terrain. Mais avec la bonne attitude et un retour en forme, le défenseur central compte bien ne pas laisser passer sa chance si jamais elle devait se présenter dans les semaines à venir.