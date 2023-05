OM : Rami revient à Marseille et il tacle

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La sanction prise par le PSG à l’encontre de Lionel Messi, qui a rapidement réduit la suspension infligée à l’Argentin, a rappelé quelques souvenirs de son passage à l’OM à Adil Rami.

A l’instar de Lionel Messi avec le PSG, Adil Rami avait lui aussi été sanctionné par l'Olympique de Marseille dans le cadre d’une procédure disciplinaire. La situation était différente puisque dans le cas du champion du monde 2018, il n’était pas question d’un voyage d’affaires en Arabie Saoudite comme pour l’international argentin mais d’une participation à l’émission Fort Boyard sur France 2 et cela durant une journée de repos accordée par le club.

Le tacle d’Adil Rami à Jacques-Henri Eyraud. 🙈 pic.twitter.com/g5wUpyV2zv — Actu Foot (@ActuFoot_) May 9, 2023

Néanmoins durant le tournage de l’émission, Adil Rami était officiellement blessé et certaines épreuves de Fort Boyard étant sportives, sa participation avait irrité les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Président du club phocéen à l'époque, Jacques-Henri Eyraud n’avait pas fait dans la dentelle et avait pris la décision de licencier l’actuel capitaine de Troyes, qui a ensuite porté l’affaire devant le tribunal des Prud’hommes. A l’heure où la sanction à l’encontre de Lionel Messi, qui a pourtant raté un entraînement, a été réduite par le PSG, Adil Rami a réagi en profitant de cette affaire pour remettre une cartouche à l’ancien président olympien Jacques-Henri Eyraud.

Rami profite de l'affaire Messi pour tacler Eyraud

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que « JHE » en prend pour son grade. « Messi de retour à l'entraînement... (logique). Il aurait peut-être dû faire Fort Boyard pour une association caritative pendant sa journée off... (Ça... c'est faute grave et licenciement). #Onlesauralesmechants (JhZero) » a publié Adil Rami sur Instagram. Une publication qui n’étonnera personne quand on sait à quel point l’ancien défenseur de Lille et de l’Equipe de France voue une haine profonde à son ancien président en raison de ce licenciement qu’il juge abusif. On aurait néanmoins eu plus de mal à imaginer que Rami se serve de l’affaire Messi au PSG pour mettre un tacle de plus à Jacques-Henri Eyraud. C’est toutefois chose faite.