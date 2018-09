OM : Rami prêt à lâcher Marseille s’il est trop nul

Dans : OM, Ligue 1.

Champion du monde en Russie sans jouer la moindre minute, Adil Rami a néanmoins pleinement profité de l’exposition de cette campagne pour être l’un des chouchous des Français, grâce à sa faculté à mettre l’ambiance et être au service du collectif. La reprise du quotidien a toutefois été difficile pour le défenseur central, méconnaissable à l’OM, entre ratés et pépins physiques. Résultat, Rudi Garcia lui a demandé plusieurs fois de retrouver son efficacité défensive. Si cela ne devait pas revenir, alors le joueur pourtant encore sous contrat pour trois ans à l’OM, s’annonce prêt à tout lâcher pour ne pas être un poids pour son club.

« Si je vois que je commence à être fatigué, et que je ne réponds pas aux attentes, je ferai le meilleur choix pour moi et pour l'OM. Rester dans un club juste pour prendre de l'argent non, j'ai besoin d'avoir un feeling, c'est comme ça que je me bats sur un terrain. Pour le bien du club, il faut savoir être intelligent et dire : je laisse ma place. Mais je n'y suis pas encore hein », a prévenu dans L’Equipe Magazine un Adil Rami qui enchaine les déclarations chocs même si à l’heure actuelle, les supporters marseillais aimeraient surtout le voir retrouver son niveau de la saison dernière.