OM : Rami en sauveteur, Pamela Anderson se régale

Le réveil des cadres, tant réclamé depuis le début de la saison, a-t-il enfin sonné du côté de l'Olympique de Marseille ? Ceci en prend le chemin, car ce dimanche après-midi face à Dijon (2-0), Adil Rami a donné un premier élément de réponse. D'abord auteur d'une passe décisive sur la première réalisation d'Ocampos (45e+2), qui lui a un peu volé la vedette en touchant du bout du pied le ballon de son coéquipier, le défenseur central a parfaitement répondu présent en marquant finalement son but d'une tête retournée (84e).

Également précieux défensivement dans le 3-5-2 de Rudi Garcia, le champion du monde signe donc son grand retour, juste avant de retrouver l'équipe de France pendant la trêve internationale de novembre. Tout cela au meilleur des moments, vu que l'OM met fin à une mauvaise série de quatre défaites de suite pour remonter aux portes du Top 5 de la Ligue 1. De quoi donner le sourire à... Pamela Anderson, toute heureuse après la bonne prestation de son compagnon Rami dans les loges du Vélodrome.

Comme face à Caen, le 7 octobre, l'OM se rassure un peu comptablement en dominant un adversaire dans le doute et enraille la spirale négative. Match extrêmement terne. On retiendra la grosse performance d'Ocampos et l'efficacité d'Adil Rami. Le chemin sera long. #OMDFCO