OM : Rami, Amavi, la défense en bois de Marseille fait flipper

Dans : OM, Ligue 1, SCO.

Les problèmes sont nombreux au moment d’évoquer le match nul concédé par Marseille face à Angers (2-2). Après une bonne entame de match et deux buts d’avance au score, tout s’est écroulé après le repos. Entre un Thauvin individualiste et inoffensif, un Luiz Gustavo apathique à son entrée en jeu et surtout une défense en grande difficulté, l’OM a donné le bâton pour se faire battre. Et dans cette flopée de déceptions, ce sont les performances d’un Adil Rami totalement hors de forme et d’un Jordan Amavi qui a fait la boulette fatale sur l’égalisation angevine, qui sont pointées du doigt sur les réseaux sociaux.

Jordan Amavi et Adil Rami, c'est un peu le retour des jeudis de l'angoisse sur #M6... #OMSCO — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) 30 mars 2019

Dis donc Rami il faut te calmer sur le MCdo !!! #OMSCO pic.twitter.com/bKSCZlnnjK — Eric.G (@ericthebest71) 30 mars 2019