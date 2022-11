OM : Ramenez la Coupe de France à la maison, l'objectif 2023 !

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Éliminé de la Ligue des Champions et quatrième de la Ligue 1, l'OM réalise un début de saison très mitigé. Malgré des résultats contrastés, Pablo Longoria nourrit de grandes ambitions et annonce les objectifs de Marseille pour 2023.

Après la défaite contre les Spurs de Tottenham en Ligue des Champions, la saison de l'OM a pris un tout autre tournant. Éliminés de toute compétition européenne, les Marseillais vont désormais se concentrer sur la Ligue 1. Mais distancé par le RC Lens, dauphin du PSG et par le Stade Rennais, le club olympien est pour le moment en ballottage défavorable pour terminer sur le podium à la fin de la saison et ainsi, se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Néanmoins, Longoria estime que rien n'est impossible pour Marseille et que le club doit se fixer un objectif de titre pour l'année prochaine. Alors que la Coupe du monde au Qatar commence dans quelques jours, le dirigeant espagnol est déjà tourné vers la Coupe de France.

Longoria veut remporter la Coupe de France

« On doit chercher à gagner la compétition. C'est très difficile, mais on a l'obligations d'être le plus compétitif possible. Ce qui nous fait vivre économiquement, c'est la qualification pour des compétitions européennes. Mais le fait de gagner des titres est quelque chose que tout le monde peut se souvenir. Gagner des titres permet de changer la mentalité des joueurs » a déclaré Pablo Longoria ce mardi 15 novembre en conférence de presse, au sujet de la Coupe de France. Dix fois vainqueur de la compétition, l'OM n'a plus remporté la Coupe de France depuis 1989 et reste sur des désillusions et des défaites humiliantes contre des clubs amateurs ces dernières années. Longoria espère que cette saison sera la bonne pour l'OM qui n'a plus soulevé de trophée en compétition officielle depuis la Coupe de la Ligue en 2012. Marseille jouera son trente-deuxièmes tour de finale le samedi 7 ou dimanche 8 janvier 2023.