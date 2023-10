Benatia à l'OM, Riolo reconnaît son erreur

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Après le départ de David Friio, cela reste flou à l'OM concernant le nouveau directeur sportif. Même s'il est annoncé au poste depuis plusieurs jours, Mehdi Benatia n'a pas encore signé à Marseille. Heureusement, Daniel Riolo rassure les supporters marseillais.

Une belle histoire à l'OM dont il ne manque plus que la fin heureuse. Le club marseillais est tout proche d'offrir le poste de directeur sportif à un ancien minot, écarté juste avant l'équipe première : Mehdi Benatia. Le grand défenseur marocain, passé par la Juve et le Bayern, est tout proche de reprendre le poste occupé dernièrement par Javier Ribalta et David Friio. Toutefois, si son nom a été annoncé à Marseille depuis une semaine, Benatia n'a pas encore été annoncé officiellement. Des détails contractuels restent à finaliser notamment au vu de son activité d'agent de joueurs. De quoi faire craindre une venue avortée pour Benatia d'autant qu'un Italien est aussi suivi par Pablo Longoria.

Benatia arrive à l'OM, Riolo s'était trompé

Daniel Riolo faisait partie des plus pessimistes. Le polémiste de RMC annonçait même il y a une semaine que Benatia ne viendrait pas. Il était sûr de son fait, se basant sur les informations du journaliste Florent Germain. Or, Riolo a totalement changé d'avis quelques jours plus tard dans l'After Foot. Il a rassuré les supporters marseillais en disant que la venue du Marocain était en bonne voie finalement. Un retournement de veste ? Non, juste une erreur de lecture de la part de Daniel Riolo sur la première information.

Mehdi Benatia à l’OM, c'est déjà fini ! https://t.co/ncEFUOFcrN — Foot01.com (@Foot01_com) October 13, 2023

« Mehdi Benatia, ça avance à l’OM ! J’ai dit la semaine dernière que Mehdi Benatia ne viendrait pas… C’est parce que je ne sais pas lire un SMS ! J’ai lu le SMS à l’envers. Flo Germain donnait l’info et j’ai donné une info contraire. On s’est parlé et il a regardé le message que j’ai reçu. Il m’a dit : « Oui si tu ne sais pas lire forcément… » C’est très proche ! Il y a des discussions très avancées pour Mehdi Benatia », a t-il révélé penaud dans l'After Foot. De quoi calmer les supporters marseillais, sans doute impatients de voir l'OM retrouver de la stabilité.