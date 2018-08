OM : Raiola et Balotelli ont une stratégie, un agent dévoile le secret

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

En pourparlers depuis quasiment deux mois, le transfert de Mario Balotelli à l’Olympique de Marseille n’est toujours pas bouclé.

Et plus les jours passent, plus on se demande si cette opération va finir par se concrétiser. D’autant que les zones d’ombre sont nombreuses dans ce dossier dont ne sait qui tire les ficelles. Interrogé par Eurosport, l’agent de joueurs Christophe Hutteau a un avis bien tranché sur la question. Selon l’ex-représentant de Mathieu Valbuena, c’est clairement Mino Raiola qui décide du timing de l’opération. Et cela va durer encore un moment si l’homme d’affaires italien n’obtient pas ce qu’il veut…

« La situation de Balotelli est à mon sens la résultante d’une stratégie mise en place par le joueur et son agent. Depuis le départ, Raiola et Mario Balotelli se sont mis d’accord sur une destination, ou sur une short-list de destinations avec une rémunération minimum. Tant que l’agent n’aura pas gain de cause, le deal ne se fera pas. C'est aussi simple que cela » a prévenu Christophe Hutteau, convaincu que Mino Raiola ne lâchera pas un centime dans le dossier Mario Balotelli. Lâcher du lest dans ce genre d’opération, ce n’est pas non plus l’habitude de Jacques-Henri Eyraud, lequel avait patienté plusieurs semaines avant de boucler les transferts de Payet ou encore Mandanda. Il y a donc réellement de quoi se demander comment cette histoire rocambolesque va se terminer.