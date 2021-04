OM : Radonjic vendu en express au mercato ?

Dans : OM.

Prêté par l’OM avec option d’achat au Hertha Berlin au mois de janvier, Nemanja Radonjic ne devrait pas s’éterniser en Bundesliga.

Malgré quelques éclairs, l’international serbe de l’Olympique de Marseille n’a pas pleinement convaincu la direction du Hertha Berlin. Il faut dire que l’option d’achat de Radonjic s’élève à 12 ME, une somme bien trop importante pour un joueur d’une telle irrégularité. Cela étant, il se pourrait que Jorge Sampaoli n’ait pas l’opportunité de tester Nemanja Radonjic durant la préparation estivale de Marseille. En effet, le quotidien serbe Kurir affirme que l’international serbe pourrait faire son grand retour dans son pays natal. Il pourrait même retrouver son ancien club puisque l’Etoile Rouge de Belgrade envisage sérieusement de faire revenir Nemanja Radonjic, lequel n’est jamais parvenu à s’imposer du côté de l’Olympique de Marseille.

Un retour en Serbie à l'étude

Reste maintenant à voir si l’Etoile Rouge de Belgrade aura les finances pour satisfaire Pablo Longoria, lequel n’a aucunement l’intention de brader ses joueurs cet été. Le président espagnol de l’OM pourrait réclamer autour de 10 ME pour Radonjic, qui jouit d’un statut international et qui reste relativement jeune (25 ans). Présent jeudi en conférence de presse, Jorge Sampaoli s’était de son côté exprimé sur les joueurs actuellement prêtés par Marseille dont fait partie Radonjic, mais également Strootman par exemple. « Les joueurs prêtés sont étudiés. On travaille en parallèle également. Ceux qui auront le potentiel resteront ici la saison prochaine, les autres devront trouver un autre club ». L’entraîneur argentin de l’Olympique de Marseille pourrait donc ne jamais voir Radonjic à l’œuvre. A ce poste, Jorge Sampaoli dispose de toute façon de deux joueurs sur lequel il compte pour l’avenir avec Thauvin et Payet. L’Argentin a publiquement fait savoir qu’il souhaitait s’appuyer sur les deux internationaux français à l’avenir ainsi que sur Luis Henrique. Cela réduit les probabilités d’avoir du temps de jeu à Marseille pour Nemanja Radonjic.