EdF : Embrouille entre fans du PSG et de l'OM pour le 10 de Mbappé !

Les supporters de l'Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain se sont offerts une bataille de petites vannes ce mercredi après-midi, lorsque l'OM a annoncé via Twitter que Dimitri Payet récupérait son numéro 10 en équipe de France. Car c'est désormais Kylian Mbappé qui avait récupéré ce numéro, et des dizaines de milliers de supporters tricolores se demandaient alors s'ils n'avaient pas acheté le mauvais maillot Nike deux étoiles.

Tandis que les supporters marseillais ricanaient avec malice, la FFF a rapidement réagi en annonçant que le document sur lequel l'OM s'était appuyé était erroné, une première liste ayant été diffusée en confondant l'ordre alphabétique et les numéros. Forcement, le retour de bâton a été à la hauteur du chambrage, et les fans du Paris SG ont ironisé sur ce vrai faux changement de numéro entre Kylian Mbappé et Dimitri Payet. C'est désormais officiel, le Champion du monde du PSG garde son 10 et l'attaquant de l'OM aura le 18 que devait avoir Nabil Fekir.