OM : Radonjic marquera un jour, Strootman le promet

Dans : OM, Ligue 1.

S’il ne marque pas les esprits par ses prestations balle au pied, Kevin Strootman montre en tout cas qu’il demeure un grand professionnel.

Replacé au poste de sentinelle, qui n’est pas du tout sa tasse de thé, le Néerlandais enchaine les matchs pour aider son équipe au maximum. Et avec un but (sur pénalty) et une passe décisive contre Strasbourg dimanche dernier, l’ancien de la Roma sait aussi se mettre en évidence dans ses domaines de prédilection. S’ajoute à cela un humour pince-sans-rire qui fait souvent mouche, comme lorsqu’il se moquait de lui-même, ignoré sur une photo d’après-match de son équipe.

Cette fois-ci, c’est à l’occasion d’une publicité pour le jeu FIFA 20, que le Néerlandais a fait mouche. Invité à choisir son équipe à 5 pour le mode Vista, Strootman a pris Nemanja Radonjic avec ce petit commentaire : « il finira bien par marquer ». Le Serbe n’en a pas pris ombrage, même s’il n’était pas forcément ravi de se faire chambrer devant tout le monde comme ça. En tout cas, c’est bien la preuve qu’à l’OM, on essaye de prendre à la légère cette incroyable disette offensive de Radonjic, qui n’a toujours pas marqué en Ligue 1 depuis sa signature il y a plus d’un an.