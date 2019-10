OM : Radonjic invendable, la faute grave au mercato ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Arrivé à l’Olympique de Marseille au mercato 2018 moyennant 12ME payés à l’Etoile Rouge de Belgrade, Nemanja Radonjic est loin d’avoir convaincu les supporters phocéens, lesquels se demandent comme l’OM a pu miser autant d'argent sur le jeune attaquant serbe. Et ce n’est pas sur ce que l’on a vu vendredi contre Amiens que l’on peut être rassuré sur les performances de Nemanja Radonjic, titularisé pour cette rencontre. Ce dimanche l’Equipe évoque le cas du joueur serbe, affirmant notamment qu’il n’avait pas réellement l’attitude attendu par les dirigeants marseillais, Nemanja Radonjic n’étant pas très motivé par l’entraînement ou le travail physique. Un comportement qui n'est évidemment pas du goût d’André Villas-Boas, lequel attendait nettement plus de son attaquant.

Mais visiblement du côté de l’Olympique de Marseille, et surtout d’Andoni Zubizarreta, on semble énormément compter sur Nemanja Radonjic, le directeur sportif de l’OM étant à la base de sa signature l’an dernier, même si les agents de Rudi Garcia ont également pesé dans les négociations pour que cela se fasse. Mais durant le dernier mercato, alors que Garcia avait déjà fait ses valises, des offres sont arrivées sur le bureau de Jacques-Henri Eyraud pour l’attaquant international serbe et elles ont toutes été fermement repoussées. « On croit en lui », aurait rétorqué Andoni Zubizarreta à ses interlocuteurs. Nemanja Radonjic, lié avec l'OM jusqu'en 2023, a tout intérêt à prouver que cette confiance absolue est méritée.